Officiellt: Nuno Espirito Santo tar över West Ham

West Ham sparkade Graham Potter.

Ersättaren heter Nuno Espirito Santo.

– Ser fram emot utmaningen, säger han på klubbens hemsida.

Foto: Bildbyrån

Efter tre poäng på den fem inledande matcherna i Premier League blev det nog för West Ham United. Under lördagen bekräftade klubben att Graham Potter sparkas efter bara åtta månader vid jobbet.

Senare under dagen har West Ham gjort klart med hans ersättare.

Nuno Espirito Santo blir ny huvudtränare och skriver ett avtal över tre år.

– Jag är väldigt glad över att vara här och väldigt stolt över att representera West Ham United. Mitt mål är att arbeta hårt för att få ut det allra bästa av laget och se till att vi är så konkurrenskraftiga som möjligt. Arbetet har redan börjat och jag ser fram emot utmaningen som ligger framför mig, säger han på klubbens hemsida.

Espirito Santo har tidigare tränat klubbar som Porto, Wolves och Tottenham. Han kommer senast från Nottingham Forest där han fick sparken efter en dust med klubbens ägare Evagelos Marinakis.

