Officiellt: Nuri Sahin får nytt tränarjobb
Nuri Sahin sparkades av Dortmund i början av 2025.
Nu tar 37-åringen över turkiska Basaksehir.
Nuri Sahin har gått arbetslös sedan han sparkades av Dortmund i början av 2025.
Nu står det klart att Sahin får ett nytt tränarjobb. 37-åringen tar över Basaksehir som ligger i bottenskiktet av den turkiska högstaligan.
Tränaren tar officiellt över klubben på måndag nästa vecka.
Under sin spelarkarriär har Sahin representerat Dortmund, Real Madrid och Feyenoord. Han har tidigare varit fotbollschef i Antalyaspor.
