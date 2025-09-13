Officiellt: Nuri Sahin får nytt tränarjobb

Nuri Sahin sparkades av Dortmund i början av 2025.

Nu tar 37-åringen över turkiska Basaksehir.

Nuri Sahin har gått arbetslös sedan han sparkades av Dortmund i början av 2025.

Nu står det klart att Sahin får ett nytt tränarjobb. 37-åringen tar över Basaksehir som ligger i bottenskiktet av den turkiska högstaligan.

Tränaren tar officiellt över klubben på måndag nästa vecka.

Under sin spelarkarriär har Sahin representerat Dortmund, Real Madrid och Feyenoord. Han har tidigare varit fotbollschef i Antalyaspor.