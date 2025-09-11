Officiellt: Ochoa, 40, klar för AEL Limassol

Guillermo Ochoa har gjort klart med en ny klubb.

Den 40-årige burväktaren har skrivit på för cypriotiska AEL Limassol.

Foto: Bildbyrån

Trots sina 40 år på jorden har den mexikanske burväktaren Guillermo Ochoa inga planer på att lägga handskarna på hyllan.

Under torsdagen står det nämligen klart att han har hittat en ny klubb.

Detta i form av cypriotiska AEL Limassol.

”AEL välkomnar honom till familjen och önskar honom all framgång med den blågula tröjan”, skriver den cypriotiska klubben i ett uttalande.

Övergången verkar dock inte vara klar till hundra procent, då AEL Limassol skriver följande på sin hemsida:

”Limassol är glada att kunna tillkännage principavtalet med den mexikanske landslagsmålvakten Guillermo Ochoa, vilket kommer att aktiveras under förutsättning att fotbollsspelaren klarar de nödvändiga läkarundersökningarna”.

Med det mexikanska A-landslaget har Ochoa spelat hela 152 landskamper.