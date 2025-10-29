Officiellt: Oddevold förlänger med Ibrahimovic

Han har gått skadad sedan i somras.

Nu får Armin Ibrahimovic förlängt kontrakt med IK Oddevold.

Det meddelar Uddevalla-klubben under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Det var i juni som olyckan var framme för IK Oddevolds målvakt Armin Ibrahimovic. Detta då det stod klart att 27-åringen hade skadat sitt korsband och meniskerna i en ligacup-match mot Elfsborg.

Med ett utgående kontrakt och ett trasigt knä såg burväktarens framtid inte särskilt ljus ut – fram till idag.

Då meddelar nämligen IK Oddevold att man har förlängt Ibrahimovic avtal fram till sommaren 2026.

– Rehaben går framåt och knät regerar bra. Just nu är det fokus på konditionsträning och styrka i knät med målet att vara tillbaka i full träning när serien startar nästa år, säger Ibrahimovic i ett uttalande och berättar vad förlängningen betyder för honom: