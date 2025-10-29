Officiellt: Oddevold förlänger med Ibrahimovic
Han har gått skadad sedan i somras.
Nu får Armin Ibrahimovic förlängt kontrakt med IK Oddevold.
Det meddelar Uddevalla-klubben under onsdagen.
Det var i juni som olyckan var framme för IK Oddevolds målvakt Armin Ibrahimovic. Detta då det stod klart att 27-åringen hade skadat sitt korsband och meniskerna i en ligacup-match mot Elfsborg.
Med ett utgående kontrakt och ett trasigt knä såg burväktarens framtid inte särskilt ljus ut – fram till idag.
Då meddelar nämligen IK Oddevold att man har förlängt Ibrahimovic avtal fram till sommaren 2026.
– Rehaben går framåt och knät regerar bra. Just nu är det fokus på konditionsträning och styrka i knät med målet att vara tillbaka i full träning när serien startar nästa år, säger Ibrahimovic i ett uttalande och berättar vad förlängningen betyder för honom:
– Det har är en trygghet och visar förtroende från klubben. Nu kan jag fokusera på min rehab till 100% och sedan visa att jag är med och tävlar om en plats när jag är tillbaka.
Armin Ibrahimovic står noterad för spel i 18 matcher för IK Oddevold sedan han anslöt från Utsiktens BK år 2020.
