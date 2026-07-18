Deschamps utspel: ”Ingen är spelsugen”

Matchen som ingen vill spela? Så beskrivs kvällens ”bronsfinal” i VM 2026 mellan Frankrike och England.

Kylian Mbappé är den enda som tycks spelsugen, enligt den franske förbundskaptenen.

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Bronsmatchen mellan Frankrike och England går av stapeln ikväll klockan 23:00. Men det tycks inte vara något av lagen som är särskilt sugna på att spela matchen.



I både franska och engelska medier målas kvällens drabbning upp som matchen ingen vill spela. ”Historien minns bara vinnarna, och om några månader kommer ingen ens att veta om det var England eller Frankrike som tog hem tröstpriset”, skriver franska Le Figaro.



Kieran Jackson, krönikör på The Independent i England, gick steget längre. ”VM:s mest meningslösa match” måste slopas enligt Jackson. ”Enkelt uttryckt: Ingen bryr sig”.



Till och med den franske förbundskaptenen Didier Deschamps, som gör sin sista match på Frankrikes tränarbänk, var öppen med att spelarna inte var speciellt spelsugna. Förutom Kylian Mbappé – den 27-årige superstjärnan har nämligen chansen att kamma hem VM:s skytteliga. Just nu delar han första platsen med Lionel Messi, efter att ha gjort åtta mål.



– Kylian behöver ingen extra morot. Att han dessutom har ett individuellt mål är helt legitimt, säger Deschamps till franska RMC Sport.



Om Frankrike vinner kvällens match blir det medalj för tredje världsmästerskapet i rad, efter guldet 2018 och silvret 2022.