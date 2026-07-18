Uppgifter: Serie A-klubb med i jakten på Ure

Den skotske anfallsstjärnan är kanske hetast i hela Allsvenskan. Nu verkar ytterligare en klubb vara ute efter 22-årige Robbie Ure.

Genoa uppges ha inlett samtal med Uppsala-klubben.

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Robbie Ure toppar den allsvenska skytteligan med tolv mål på lika många framträdanden. Tidigare har det rapporterats om att klubbar som Nice, Lyon och Hoffenheim varit ute efter Sirius målspruta. Under dagen kommer uppgifter från transferexperten Nicolo Schira om att Serie A-klubben Genoa, som även varit ute efter Mjällbys Elliot Stroud, nu har inlett samtal med Sirius.



Tidigare i veckan kom uppgifter om att Sirius kräver tio miljoner euro för skotten (motsvarande 110 miljoner kronor). Det skulle i så fall göra anfallaren till en av Allsvenskans dyraste försäljningar någonsin.



Sirius leder den allsvenska tabellen och stormar mot sitt första SM-guld någonsin.