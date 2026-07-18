Rooney: Guardiola är enda alternativet

Thomas Tuchel är hårt ansatt efter Englands kollaps mot Argentina. Men Wayne Rooney ser bara ett alternativ till att ersätta tysken.

– Ingen är lika bra, förutom Guardiola, säger ikonen.

Bildmontage, Rooney, England, Guardiola. Foto: Bildbyrån

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England kollapsade och föll tungt mot rivalerna från Argentina i semifinal. Efter VM-uttåget är det flera kritiker som vill se den tyske förbundskaptenen Thomas Tuchel sparkad. Men den engelske anfallsikonen Wayne Rooney är inte en av dem.



– Jag ser ingen annan där ute just nu, om du inte går och hämtar Guardiola, säger Rooney i BBC.



40-åringen försvarar Tuchel, och menar att det inte finns några bättre alternativ som skulle kunna ersätta honom som förbundskapten för ”Three Lions”.



– Om vi sparkar honom, vilka tränare ska vi ta in? Och jag tror inte att det finns någon där ute som är lika bra som Thomas Tuchel, förutom Guardiola, förklarar Rooney.



Tuchel skrev på ett tvåårskontrakt med det engelska landslaget inför sommarens VM. Således ser han ut att leda laget även över EM 2028 och enligt uppgifter till Sky Sports överväger inte det engelska fotbollsförbundet att avskeda tysken.



England spelar bronsmatch mot Frankrike med avspark ikväll klockan 23:00.



