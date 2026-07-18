AIK-talangen bänkas efter succén

AIK tar emot Gais hemma på Strawberry Arena. Ett skadedrabbat ”Gnaget” tvingas till ändring i försvaret.

Dessutom placerar Riveiro Victor Andersson på bänken, trots succén senast mot Mjällby.



José Riveiro och Fredrik Holmberg. Foto: Bildbyrån

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AIK jagar sin tredje raka seger när Gais gästar nationalarenan under lördagen. När trupperna släpptes under förmiddagen stod det klart att ”Gnaget”, som ligger på nionde plats i tabellen, åkt på en ny skadesmäll. Norrmannen Eskil Edh tvingades nämligen lämna återbud. I hans frånvaro får 26-årige Lukas Bergquist chansen från start.



I övrigt gör José Riveiro en förändring jämfört med senaste matchen mot Mjällby. Ut går Áron Csongvai, som lämnat klubben och in kommer Fredrik Nissen. Noterbart är att Victor Andersson – som gjorde både mål och assist senast – bänkas till förmån för 17-årige Kevin Filling.



Gais saknade rutinerade Jonas Lindberg och Mohamed Bawa när truppen presenterades. Fredrik Holmberg gör fyra förändringar jämfört med matchen mot Elfsborg. In kommer bland annat Filip Beckman och Henry Sletsjøe.

Så startar lagen

AIK

Kristoffer Nordfeldt

Mads Tychosen, Fredrik Nissen, Sotirios Papagiannopoulous, Lukas Bergquist

Amel Mujanic, Johan Hove, Dino Besirovic

Taha Ayari, Kevin Filling, Axel Kouame

Gais

Mergim Krasniqi

August Wängberg, Robin Frej, Filip Beckman, Robin Wendin Tomasson

William Milovanovic, Joachim Fagerjord, Frostí Thorkelsson

Henry Sletsjøe, Samuel Salter, Rasmus Niklasson Petrovic



Avspark är klockan 15:00.



