Officiellt: ÖIS säljer Noah Christoffersson

Noah Christoffersson, 27, har varit en av Örgrytes stora offensiva nyckelspelare under säsongen.

Nu står det klart att anfallaren lämnar klubben för en flytt till schweiziska FC Thun.

Foto: Bildbyrån

Noah Christoffersson har varit en av Örgrytes främsta spelare under säsongen. Anfallaren har svarat för åtta mål i allsvenskan – men nu lämnar han klubben.

Christoffersson är klar för en flytt till Schweiz och FC Thun, meddelar Örgryte.

Enligt Expressen kan övergången bli värd omkring 20 miljoner kronor om samtliga bonusar faller ut.

Örgryte bekräftar samtidigt att det rör sig om en affär som är ”den största på många år”.

– Noah har haft en fin utveckling i ÖIS de senaste åren och vi som klubb måste balansera ekonomi, vår sportsliga situation både kort och långsiktigt samt spelarens egna ambitioner, vilket har varit en utmaning inte minst med tanke på tidsaspekten i transferfönstrets sista dagar, säger sportchefen Pontus Farnerud till klubbens hemsida.

Han fortsätter:

– Noah är väldigt omtyckt i ÖIS, både för hans kvaliteter, det han bidragit med på planen men även en superkille att ha i truppen. Vi önskar honom stort lycka till med nästa steg i hans karriär.

Christoffersson anslöt till Örgryte från Torn i början av 2023. Efter att ha öst in mål i superettan förra säsongen fortsatte målproduktionen när han i år fick chansen att debutera i allsvenskan.

Nu väntar alltså ett nytt äventyr i Schweiz.

– Jag vill verkligen tacka för de här tre åren. Det har varit de bästa åren jag har upplevt i mitt liv, och jag är otroligt tacksam för allt jag fått vara med om under min tid i ÖIS, säger anfallaren.

FC Thun är regerande schweiziska mästare.