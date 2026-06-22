Officiellt: Örgryte värvar ytterback

Adam Andersson är klar för Örgryte.

Ytterbacken återvänder hem till Sverige.

– Jag ser fram emot att komma igång med laget, träffa grabbarna och lära känna gruppen ännu bättre, säger han via Göteborgsklubbens uttalande.

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Örgryte vävar inför höstsäsongen. Ytterbacken Adam Andersson är klar för klubben,

29-åringen har tidigare representerat BK Häcken och nu återvänder han till Sverige och Göteborg men denna gången blir det spel i nykomlingarna Öis.

– Det känns riktigt bra. Jag ser fram emot att komma igång med laget, träffa grabbarna och lära känna gruppen ännu bättre. På den korta tid jag varit här har jag fått väldigt goda intryck av både klubben och människorna runt omkring, säger ytterbacken i ett uttalande.

Sportchefen Pontus Farnerud:

– Vi har haft kontakt med Adam en längre tid och det känns väldigt bra att vi nu kommit överens om ett avtal. Adams egenskaper passar väldigt bra i sättet vi spelar och med hans driv, personlighet och mentalitet passar han väldigt bra i Öis.