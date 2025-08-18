Pa Konate, 31, byter klubb.

Den förre MFF-profilen skriver på för finska KuPS.

Pa Konate har representerat en drös olika klubbar sedan han lämnade Malmö FF 2017. Förra säsongen spenderade han i bulgariska Spartak Varna.

Nu står det klart att den svenskfödde, guineanska landslagsmannen skriver på för finska KuPS. Kontraktet sträcker sig över säsongen.

– Staden verkar verkligen vacker. Landskapet är fantastiskt och sjön och skogslandskapet finns i mina tankar. Alla människor jag har träffat här har varit väldigt vänliga och hjälpsamma. Det har varit lätt att komma hit, säger han på klubbens hemsida.

Pa Konate har förutom MFF, tidigare representerat Rosenborg och GIF Sundsvall och italienska SPAL.

31-åringen har fyra SM-guld med Malmö FF (2012, 2014, 2016 och 2017)