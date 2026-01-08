Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Pa Konate lämnar Kups

Tor Sundberg
Webbredaktör
Pa Konate har nyligen korats till finsk mästare.
Nu står det dock klart att han lämnar Kups.

Den före detta Malmö FF-, Öster– och Gif Sundsvall-spelaren Pa Konate skrev på för finska Kups i slutet av augusti.

Sedan dess har han spelat elva matcher och blivit finsk mästare. Nu lämnar han dock klubben, tillsammans med tre andra spelare – vilket Kups meddelar på plattformen X.

Var 31-åringen kommer att spela i framtiden står ännu inte klart. Pa Konate har valt att representera på A-landslagsnivå där han står noterad för sex landskamper.

