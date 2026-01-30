Officiellt: Paqueta presenterad av Flamengo

Lucas Paqueta flyttar hem.

Brassen är klar för Flamengo.

Foto: Bildbyrån

West Ham United meddelade tidigare i veckan att Lucas Paqueta har fått tillåtelse att förhandla med sin moderklubb Flamengo. Nu har brassen presenterats av Flamengo.

Kontraktet med den brasilianska klubben sträcker sig till 2030. Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano landar affären på 42 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 445 miljoner kronor.

Brassen har tidigare varit i blåsväder efter att ha anklagats för att ha brutit mot FA:s bettingregler.

Paqueta har tidigare representerat klubbarna Lyon och Milan.