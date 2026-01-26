Officiellt: Paris Saint-Germain värvar från Barcelona

En storklubb värvar från en annan.

Detta då ”Dro” Fernández har genomfört en övergång från FC Barcelona till Paris Saint-Germain.

– Det här är ett ögonblick av enorm stolthet, säger 18-åringen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Under de senaste dagarna har uppgifter gjort gällande att FC Barcelonas 18-årige talang Pedro ”Dro” Fernández har varit aktuell för en flytt från katalonien till Paris Saint-Germain.

Nu är den klar och spanjoren har kritat på ett kontrakt som sträcker sig över 2030.

– Det här är ett ögonblick av enorm stolthet för mig och min familj. PSG är en enorm klubb som jag har följt sedan jag var barn och där några stora legendarer har skrivit historia, säger Fernández i ett uttalande.

Lyssnar man till transferexperten Fabrizio Romano betalar Paris-klubben omkring 65 miljoner kronor för den offensiva mittfältaren.

– Just nu är jag otroligt entusiastisk och motiverad att spela och att ge allt för den här tröjan, säger spelaren vars nya nummer är 27.

Enligt spanska Sport ska Barcelona-tränaren Hansi Flick blivit väldigt upprörd när han fick reda på att ”Dro” skulle lämna. Han ska därtill ha berättar för sina närstående att det är ”den största besvikelsen” han någonsin har upplevt.