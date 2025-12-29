Officiellt: Peking värvar anfallstalang

IFK Norrköping har presenterat ett nyförvärv.

Det är anfallaren Kylian Seka, 19, som skriver ett fyraårsavtal.

– Mina lagkamrater blir min nya familj, säger Seka i ett uttalande.

IFK Norrköping trillade ur allsvenskan efter att ha förlorat i kvalet mot Örgryte. Nu stärker Peking upp inför säsongen i superettan.

– Jag ser verkligen fram mot det. Mina lagkamrater blir min nya familj, säger Seka på klubbens hemsida.

IFK:s sportchef Henrik Jurelius:

– Vi är glada att välkomna Kylian till klubben. Vi bedömer att vi tillsammans har stora möjligheter att utveckla den potential som han besitter. Hans snabbhet, kombinerat med en råhet och power i sina genombrott, känns spännande för oss att addera till truppen. Det, tillsammans med en fin avslutsförmåga med båda fötterna, gör att tror vi att vi kan få ut ett stort värde över tid.

Seka har tidigare representerad IFK Stocksund på lån.