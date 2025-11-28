Officiellt: Petersson och Johansson lämnar Mjällby

Adam Persson och Alexander Johansson lämnar Mjällby.

Det meddelar klubben under fredagen.

Foto: Bildbyrån

Adam Petersson och Alexander Johansson lämnar Mjällby. Det meddelar klubben under fredagen.

Adam Persson anslöt till klubben 2016 och har haft en del problem med skador under sina år i Mjällby. Totalt blev det 40 matcher i Mjällby för Persson.

– Efter nio fantastiska år i klubben är det nu dags för mig att röra mig vidare. Detta är inget lätt meddelande att skriva eftersom man efter en så lång tid utvecklar ganska starka känslor, speciellt för en såhär fantastisk klubb som Mjällby, säger Adam Persson via klubbens uttalande.

Alexander Johansson anslöt till Mjällby våren 2023 och har under sin tid i klubben gjort 93 tävlingsmatcher.

– Min tid i Mjällby har varit helt otrolig! Jag kommer för alltid vara tacksam för att ha fått chansen att bära Mjällbytröjan. Ett stort tack till spelartruppen och alla personer i föreningen som fick mig att känna mig som hemma från dag 1. Det har varit en konstant glädje som jag tror kommer vara svårt att finna någon annanstans. Jag skulle även vilja tacka Sillastrybarna och alla gulsvarta fans för all support under alla år. Det betyder mer än vad ni tror!, säger Alexander Johansson via uttalandet.