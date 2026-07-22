Officiellt: Phil Foden stannar i Manchester City

Phil Foden har tagit ett beslut.

Han stannar i Manchester City.

– Att viga min framtid till City betyder allt för mig, säger han via klubbens hemsida.

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Phil Foden har under den senaste tiden kopplats ihop med en flytt från Manchester City. Bland annat har den italienska storklubben AC Milan nämnts som en möjlig destination för 26-åringen.

Nu står det dock klart att engelsmannen blir kvar på Etihad Stadium.

Manchester City meddelar att Foden har skrivit på ett nytt kontrakt som sträcker sig till sommaren 2030.

– Att viga min framtid till City betyder allt för mig. Att spela för den här klubben är allt jag någonsin har velat göra och det är alltid en ära att ha på sig tröjan, säger han på klubbens hemsida.

Den offensiva mittfältaren är fostrad i Manchester City och har genom åren noterats för 110 mål och 68 assist på 369 matcher för klubben.