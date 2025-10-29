Officiellt: Philipp Berndt tackar för sig i Öster

Philipp Berndt kommer inte att spela vidare i Östers IF nästa säsong.

Det meddelar Växjö-klubben på sin hemsida under onsdagen.

Foto: Bildbyrån

Philipp Berndt, 21, flyttades upp till Östers A-lag år 2023 och har varit utlånad vid tre tillfällen. Två av gångerna till IFK Hässleholm och en gång till Räppe GoIF – som han för närvarande tillhör.

Under onsdagen meddelar Öster att Berndt inte kommer att vara en del av Smålandsklubbens trupp nästa säsong. Detta då hans avtal löper ut.

– Jag hade ett möte med Philipp här i dag där jag meddelade honom att vi inte kommer att förlänga hans avtal. Räppes säsong är avslutad men Philipp kommer inte att återvända till vår verksamhet. Han är en duktig spelare som har en lång karriär framför sig och för att ge honom bästa möjliga förutsättningar inför nästa säsong väljer vi att kommunicera detta redan nu, säger Ola Larsson i ett uttalande.

Enligt transfermarkt har Philipp Berndt inte spelat en A-lagsmatch för Öster.