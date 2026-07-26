Uppgifter: Leder jakten på Bardghji – redo att buda

Roony Bardghji, 20, ryktas bort från Barcelona.

Nu ska Brighton vara redo att buda på svensken, enligt uppgifter.

Foto: Alamy

Roony Bardghji har länge kopplats ihop med en flytt från Barcelona. Både lån och permanenta affärer har kommit på tal samtidigt som flera klubbar sägs vara intresserade.

Enligt den spanska tidningen Sport har Bardghji flera erbjudanden på bordet där en Premier League-flytt ser mest trolig ut.

Sport uppger att Brighton & Hove Albion leder jakten på Bardghji och är redo att lägga ett bud på honom.

Sedan tidigare har Sport rapporterat att Barça vill ha en återköpsoption om de säljer Bardghji. Detta då både klubben och tränaren Hansi Flick tror på 20-åringen.

Bardghji noteras för två mål och fyra assist på totalt 28 framträdanden i Barcelona.