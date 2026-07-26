Sirius-stjärnan hyllas efter drömmålet: ”Otroligt bra”

Marcus Lindberg slog till med ett vackert mål i Sirius seger mot Blåvitt.

Huvudtränaren Andreas Engelmark hyllar den danske mittfältaren.

– Marcus är en otroligt viktig spelare för oss, säger han till Upsala Nya Tidning.

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Sirius fortsätter att vinna. Uppsalaklubben sänkte IFK Göteborg hemma på Studenternas IP med 4–1. En av målskyttarna var mittfältaren Marcus Lindberg.

Dansken stod för Sirius 3–1-mål och var nöjd med fullträffen.

– Det var ett väldigt viktigt mål. Och som du säger, hela uppbyggnaden till målet var väldigt bra med tacklingen, passningen och sen skottet. Jag var väldigt glad när jag såg den gå in, jag har inte sett målet så jag måste hem och göra det, säger Lindberg till Upsala Nya Tidning.

Samtidigt hyllas Lindberg av huvudtränaren Andreas Engelmark.

– Marcus är en otroligt viktig spelare för oss. När vi har haft en lite tuffare period så kliver han fram och gör den här sekvensen med de här tre aktionerna. Han har överlag varit otroligt bra den här säsongen, säger tränaren.

Sirius toppar den allsvenska tabellen med 38 poäng efter 14 matcher.