MFF-talangens besvikelse: ”Det känns skit”

Malmö FF fick klara sig med tio man i hälften av andra halvlek.

Detta då försvararen Malte Frejd Pålsson fick ett rött kort.

– Det känns som man sviker laget, säger 20-åringen till Sydsvenskan.

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Malmö FF jagade en kvittering i den andra halvleken mot IF Elfsborg. I den 67:e minuten åkte hemmalaget på en smäll. Försvararen Malte Frejd Pålsson rev ner sin motståndare och fick syna ett direkt rött kort.

Frejd Pålsson var upprörd efter det som slutade i en 2–1-förlust.

– Det känns skit. Jag blir dragen fel av någon och sen drar jag tillbaka. Så jag har inte sett situationen igen, men jag tycker det är fel beslut, säger 20-åringen till Sydsvenskan.

Frejd Pålsson menar att han inte fick någon förklaring av domaren samtidigt som han känner att han förstört för laget.

– Man blir utvisad när man ligger under och så känns det som man sviker laget. Det är bara inga positiva tankar alls efter en sådan situation.

Det röda kortet innebär att Frejd Pålsson kan stängas av 1-3 matcher beroende på förseelsens allvar.

MFF ligger på en åttondeplats i allsvenskan.