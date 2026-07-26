Uppgifter: Diomande klar för Real Madrid

Real Madrid gör jätteaffär.

Supertalangen Yan Diomande ansluter från RB Leipzig.

Prislappen ligger på över en miljard kronor, enligt uppgifter.

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Yan Diomande, 19, har varit en eftertraktad spelare i sommarens transferfönster. Leipzig-yttern har kopplats ihop med flera storklubbar – men nu är hans nästa klubbadress spikad.

Enligt transferjournalisten Fabrizio Romano är Diomande klar för Real Madrid. Romano uppger att parterna är överens om en affär värd över 100 miljoner euro (cirka 1,1 miljarder kronor).

Kontraktet ska sträcka sig till sommaren 2031.

Diomande noteras för totalt 13 fullträffar och 10 framspelningar på 36 matcher i Leipzig.

