Filip Dagerstål blir kvar i IFK Norrköping.

29-åringen förlänger över resten av säsongen.

Foto: Bildbyrån

Inför säsongen stod det klart att mittbacken Filip Dagerstål återvänder till IFK Norrköping. 29-åringen skrev då ett kontrakt till den 7 juli.

Nu meddelar Peking att Dagerstål förlänger sitt kontrakt över resten av säsongen.

– Vi har en fantastisk grupp, som jag är verkligen glad över att få vara en del av. Vi håller på att bygga något nytt tillsammans i IFK Norrköping. Det är härligt att få vara med på den resan, säger Dagerstål på klubbens hemsida.

Dagerstål har gjort totalt 176 framträdanden i Peking. Laget ligger på en tredjeplats i superettan.