Officiellt: Profilen stannar i IFK Norrköping
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Filip Dagerstål blir kvar i IFK Norrköping.
29-åringen förlänger över resten av säsongen.
Inför säsongen stod det klart att mittbacken Filip Dagerstål återvänder till IFK Norrköping. 29-åringen skrev då ett kontrakt till den 7 juli.
Nu meddelar Peking att Dagerstål förlänger sitt kontrakt över resten av säsongen.
– Vi har en fantastisk grupp, som jag är verkligen glad över att få vara en del av. Vi håller på att bygga något nytt tillsammans i IFK Norrköping. Det är härligt att få vara med på den resan, säger Dagerstål på klubbens hemsida.
Dagerstål har gjort totalt 176 framträdanden i Peking. Laget ligger på en tredjeplats i superettan.
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