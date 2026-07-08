Officiellt: Putellas klar för London City Lionesses

Alexia Putellas har lämnat Barcelona.

Storstjärnan är klar för London City Lionesses i WSL.

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London City Lionesses slår till med en riktig prestigevärvning. Den flerfaldiga Ballon d’Or-vinnaren Alexia Putellas är klar för klubben.

– Jag är mycket glad över att inleda detta nya kapitel med London City Lionesses. Klubbens ambition och dess orubbliga engagemang för att växa som en oberoende klubb endast för kvinnor berör mig djupt, säger hon i ett uttalande.

32-åringen kommer senast från FC Barcelona där hon vunnit Champions League. Hon har dessutom tagit VM-guld med Spanien.