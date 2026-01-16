Officiellt: Rangers lånar Skov Olsen

Rangers presenterar Andreas Skov Olsen.

Dansken skriver ett låneavtal till slutet av säsongen.

– Den största klubben i Skottland, säger Skov Olsen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Rangers ligger trea i den skotska ligan. Nu stärker klubben upp inför resten av säsongen.

Den danske yttern Andreas Skov Olsen lånas in från Wolfsburg fram till sommaren.

– Jag är väldigt exalterad. Jag är väldigt glad att det är klart och jag är så exalterad över att träffa alla spelare, fans och resten av klubben. Rangers är den största klubben i Skottland med en lång historia. De har stora traditioner och är en mycket gammal klubb, säger dansken på Rangers hemsida.

Skov Olsen noteras för ett mål på åtta framträdanden i Bundesliga den här säsongen.