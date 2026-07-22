Officiellt: Rasmus Forsell lämnar Degerfors

Målvakten Rasmus Forsell lämnar Degerfors.

Han kommer härnäst tillhöra Östersunds FK.

Foto: Bildbyrån

Degerfors meddelar under onsdagen att målvakten Rasmus Forsell lämnar. Degerfors och Östersunds FK är överens om en övergång.

– Efter en fantastisk tid i klubben har det blivit dags för mig att gå vidare i karriären. Degerfors har varit mer än bara en klubb för mig. Från första dagen jag klev in på Stora Valla har jag känt mig som hemma tack vare alla fantastiska människor i och runt föreningen. Det är gemenskapen och människorna här som gör Degerfors så speciellt, säger Forsell via klubbens uttalande.

Målvakten har tillhör klubben två och ett halvt år och står noterad för 28 matcher i Degerfors och har under hösten i fjol varit på lån i just Östersunds FK.