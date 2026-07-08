Officiellt: Ring klar för grekisk klubb
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Sebastian Ring är redo för ett nytt äventyr.
Den svenske försvararen är klar för grekiska Niki Volos.
Sebastian Ring lämnade Örebro SK 2019 och har sedan dess representerat en drös olika klubbar. Det senaste året har 31-åringen tillbringat i cypriotiska Omonia Aradippou.
Nu står det klart att han flyttar till Grekland. Ring har kritat på för Niki Volos i den inhemska andraligan.
Kontraktet sträcker sig över en säsong.
Ring har tidigare spelat i klubbar som Kalmar FF, Grimsby Town, Wisla Krakow och Amiens.
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