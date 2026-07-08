Officiellt: Ring klar för grekisk klubb

Sebastian Ring är redo för ett nytt äventyr.

Den svenske försvararen är klar för grekiska Niki Volos.

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Sebastian Ring lämnade Örebro SK 2019 och har sedan dess representerat en drös olika klubbar. Det senaste året har 31-åringen tillbringat i cypriotiska Omonia Aradippou.

Nu står det klart att han flyttar till Grekland. Ring har kritat på för Niki Volos i den inhemska andraligan.

Kontraktet sträcker sig över en säsong.

Ring har tidigare spelat i klubbar som Kalmar FF, Grimsby Town, Wisla Krakow och Amiens.