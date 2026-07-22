MLS-klubbens svar om Amin Boudri

Amin Boudri, 21, uppges vara klar för Hammarby.

Nu meddelar stjärnans klubb att han saknas inför morgondagens match.

Amin Boudri. Foto: Bildbyrån

Enligt tidigare mediauppgifter är den 21-åriga mittfältaren Amin Boudri så gott som klar för en flytt till Hammarby. Affären från den amerikanska MLS-klubben LAFC väntas gå loss på omkring 37 miljoner kronor, vilket skulle göra 21-åringen till den dyraste värvningen en allsvensk klubb har gjort – någonsin.

Det tidigare rekordet sattes av just Hammarby för bara runt ett halvår sedan när Victor Lind anslöt från BP för omkring 28 miljoner kronor.

Nu meddelar Los Angeles FC att Boudri saknas inför klubbens MLS-match mot Real Salt Lake under natten till torsdag (svensk tid). Stjärnan uppges ha dragit på sig en skada på benet och kommer missa matchen. I själva verket befinner han sig i Stockholm under onsdagen för att göra klart övergången till ”Bajen”, enligt Sportbladet.

”Kom igen, vi vet redan att Boudri är borta från klubben – till hundra procent. Han har lämnat”, skriver en LAFC-supporter på X.

Enligt uppgifter vill Hammarby ha Amin Boudri spelklar till morgondagens Europa League-kvalmatch mot belgiska Anderlecht. Värvningen väntas presenteras under dagen.