Officiellt: Robinio Vaz klar för Roma

Roma presenterar ett nyförvärv.

Det är Robinio Vaz, 18, som kritar på ett avtal till sommaren 2030.

Foto: Alamy

Robinio Vaz har under den senaste tiden ryktats bort från franska Marseille. Nu står det klart att 18-åringen går till Roma i Serie A.

Anfallarens skriver ett kontrakt till sommaren 2030 och enligt transferexperten Fabrizio Romano landar affären på totalt 25 miljoner euro, motsvarande drygt 267 miljoner kronor.

Robinio Vaz noterades för fyra mål på 14 Ligue 1-matcher den här säsongen