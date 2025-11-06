Officiellt: Romeu tillbaka i Southampton

Oriol Romeu är tillbaka i Southampton.

Den 34-årige mittfältaren återvänder till klubben han representerade i flera år.

Detta efter att ha stått utan kontrakt sedan sommaren.



Southampton har nu bekräftat att Oriol Romeu återvänder till klubben, trots att det fortfarande återstår nästan två månader till att januarifönstret öppnar.

Den spanske mittfältaren, som lämnade Southampton 2022 efter sju säsonger i klubben, har sedan dess representerat Girona och Barcelona. Efter att hans kontrakt löpte ut i somras står han nu klar för en comeback i sydkustlaget.

Southampton har haft en tuff start på livet i Championship efter nedflyttningen och befinner sig för närvarande på 19:e plats i tabellen.