Officiellt: Ronaldinho gör sensationell comeback

Ronaldinho återvänder till proffsfotbollen.

Den 46-årige brassen har skrivit på för italienska FC Ravenna.

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Ronaldinho, 46, avslutade karriären för åtta år sedan. Nu gör den brasilianske profilen comeback. Han har nämligen presenterats av det italienska Serie C-laget FC Ravenna.

– Jag kan inte vänta med att dansa med bollen och skriva en vacker ny berättelse med Ignazio Cipriani och familjen Cipriani. Fotboll har alltid varit glädjefylld för mig, och jag är exalterad över att ta med den andan till Ravenna. Låt magin börja, säger Ronaldinho i ett uttalande på klubbens hemsida.

Ravenna slutade trea i grupp B i Serie C den gångna säsongen.

VIP-middag och efterfest

Presentationen av Ronaldinho innefattade en VIP-middag med 70 personer och en efterfest med över 200 personer på ägaren Ignazio Ciprianis egen restaurang i Miami.

Cipriani förklarar festen med följande ord: ”italiensk gästfrihet, fotbollskultur, konst och den typ av stämning som bara blir till när varje element har beaktats”.

Ronaldinho har flera meriter på sitt cv. Brassen har vunnit en Champions League-titel, en Ballon d’Or-utmärkelse och flera ligatitlar under sin tid i Barcelona.

46-åringen var med och tog VM-guld med Brasilien 2002.