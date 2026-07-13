Officiellt: Saint-Maximin till MLS-klubb
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Allan Saint-Maximin flyttar till USA.
Fransmannen är klar för Charlotte FC.
Allan Saint-Maximins kontrakt med Lens löpte ut i sommar. Samtidigt har den franske yttern har kopplats ihop med en flytt till MLS.
Nu har 29-åringen presenterats av Charlotte FC.
– Hans kreativitet, snabbhet, tekniska förmåga och talang gör honom omedelbart till en av de mest spännande spelarna i Major League Soccer, säger klubbtoppen Zoran Krneta i ett uttalande.
Saint-Maximin har tidigare representerat klubbar som Monaco, Nice, Newcastle United och Fenerbahce.
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