Officiellt: Sean Dyche tar över Nottingham Forest

Nottingham Forest sparkade Ange Postecoglou efter 39 dagar.

Nu står det klart vem ersättaren.

Sean Dyche tar över Premier League-klubben till sommaren 2027.

Foto: Bildbyrån

Nottingham Forest sprakade Nuno Espirito Santo efter att relationen till ägaren Evangelos Marinakis. Hans ersättare blev den förre Tottenham-tränaren Ange Postecoglou. Australiensaren blev bara kvar i klubben i 39 dagar innan även han entledigades.

Nu står det klart att Sean Dyche blir huvudtränare för Nottingham Forest. Engelsmannen skriver ett kontrakt till sommaren 2027.

”Som en tidigare ungdomsspelare i Forest som bor lokalt har Dyche också en djup förståelse för Forests och dess supportrars värderingar och stolthet. Med sin karaktär, taktiska skicklighet och förmåga att hantera spelarna representerar hans utnämning den bästa möjligheten för en framgångsrik och konkurrenskraftig säsong i både inhemska och europeiska tävlingar”, skriver klubben i ett uttalande.

Sean Dyche har tidigare varit tränare för Everton, Burnley och Watford.