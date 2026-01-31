Officiellt: Shabani klar för ny klubb
Laorent Shabani lämnade IFK Norrköping i fjol.
Nu är 26-åringen klar för FK Partizani.
I november i fjol meddelade IFK Norrköping att Laorent Shabanis kontrakt inte förlängs och att han lämnar klubben efter årsskiftet.
Nu har 26-åringen hittat sin nya klubbadress i Albanien. Shabani har presenterats av FK Partizani som ligger sexa i den inhemska högstaligan.
Shabani spenderade förra säsongen på lån i Varbergs Bois. I Peking noterades han för sju mål och två framspel på 58 framträdanden. 26-åringen har ett förflutet i klubbar som IK Sirius och Malmö FF.
