Foto: Bildbyrån

Officiellt: Shabani klar för ny klubb

Nilo Ek
Webbredaktör
Laorent Shabani lämnade IFK Norrköping i fjol.
Nu är 26-åringen klar för FK Partizani.

Foto: Bildbyrån

I november i fjol meddelade IFK Norrköping att Laorent Shabanis kontrakt inte förlängs och att han lämnar klubben efter årsskiftet.

Nu har 26-åringen hittat sin nya klubbadress i Albanien. Shabani har presenterats av FK Partizani som ligger sexa i den inhemska högstaligan.

Shabani spenderade förra säsongen på lån i Varbergs Bois. I Peking noterades han för sju mål och två framspel på 58 framträdanden. 26-åringen har ett förflutet i klubbar som IK Sirius och Malmö FF.

