Sheffield United agerar efter fem raka förluster.

Nu sparkar krisklubben huvudtränare Ruben Selles.

”Vi tackar för hans hårda arbete”, skriver klubben.

Foto: Alamy

Sheffield United var väldigt nära att avancera till Premier League förra säsongen. Till slut föll de i playoff mot Sunderland. Då lämnade dåvarande tränare Chris Wilder och ersattes av Ruben Selles.

I inledningen av Championship den här säsongen har det blivit fem raka förluster. Nu har klubbledningen fått nog.

Ruben Selles får sparken.

“Vi tackar för hans hårda arbete”, skriver Sheffield United i ett uttalande.

Enligt The Telegraph kommer Wilder att återvända som ny tränare för krisklubben.

I Sheffield United huserar svenske Nils Zätterström.