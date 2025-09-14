Officiellt: Sheffield United sparkar tränaren
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sheffield United agerar efter fem raka förluster.
Nu sparkar krisklubben huvudtränare Ruben Selles.
”Vi tackar för hans hårda arbete”, skriver klubben.
Sheffield United var väldigt nära att avancera till Premier League förra säsongen. Till slut föll de i playoff mot Sunderland. Då lämnade dåvarande tränare Chris Wilder och ersattes av Ruben Selles.
I inledningen av Championship den här säsongen har det blivit fem raka förluster. Nu har klubbledningen fått nog.
Ruben Selles får sparken.
“Vi tackar för hans hårda arbete”, skriver Sheffield United i ett uttalande.
Enligt The Telegraph kommer Wilder att återvända som ny tränare för krisklubben.
I Sheffield United huserar svenske Nils Zätterström.
Den här artikeln handlar om: