Foto: Bildbyrån

Officiellt: Sofia Jakobsson klar för mexikansk klubb

Sofia Jakobsson har brutit med London City Lionesses.
Svenskan är klar för mexikanska Toluca.

Sofia Jakobsson anslöt till Women’s Super League-klubben London City Lionesses sommaren 2024. Tiden i England har präglats av skador och det blev 17 matcher i Londonklubben. Nu står det klart att svenskan bryter med London City Lionesses.

”Vi alla i LCL tackar Sofia för hennes bidrag till klubben och önskar henne all lycka i nästa kapitel”, skriver klubben på X.

Jakobsson har nu presenterats av Toluca i den mexikanska ligan.

Sofia Jakobsson har gjort över 160 landskamper för Sverige.

