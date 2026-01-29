Officiellt: Sofia Jakobsson klar för mexikansk klubb
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Sofia Jakobsson har brutit med London City Lionesses.
Svenskan är klar för mexikanska Toluca.
Sofia Jakobsson anslöt till Women’s Super League-klubben London City Lionesses sommaren 2024. Tiden i England har präglats av skador och det blev 17 matcher i Londonklubben. Nu står det klart att svenskan bryter med London City Lionesses.
”Vi alla i LCL tackar Sofia för hennes bidrag till klubben och önskar henne all lycka i nästa kapitel”, skriver klubben på X.
Jakobsson har nu presenterats av Toluca i den mexikanska ligan.
¡@JakobssonSofia llega a las Diablas! 👹🇸🇪 pic.twitter.com/tp4g5TbwmB
— Toluca FC Femenil (@TolucaFemenil) January 29, 2026
Sofia Jakobsson har gjort över 160 landskamper för Sverige.
Den här artikeln handlar om: