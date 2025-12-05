Officiellt: Southampton säkrar upp huvudtränare

Southampton presenterar sin nya huvudtränare.

Det är Tonda Eckert som skriver ett kontrakt till 2027 med ”The Saints”.

– Det är en väldigt stolt känsla att representera den här fotbollsklubben, säger han i ett uttalande.

Foto: Alamy

Southampton har haft en svajig start på säsongen i Championship. I november sparkade de tränaren Will Still efter att han tjänstgjort fem månader på posten.

Under fredagskvällen presenterar Southampton sin nya tränare. Det är den tidigare interimlösningen Tonda Eckert som skriver ett kontrakt med klubben till 2027.

– Jag är väldigt stolt. Det är en väldigt stolt känsla att representera den här fotbollsklubben. Jag tycker att vi har haft en bra start och nu är det upp till oss att fortsätta, säger tysken på klubbens hemsida.

Eckert har tidigare varit interimtränare Southampton och lett laget till fyra segrar på fem matcher. Han har även varit assisterande tränare i Genoa.