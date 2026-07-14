Officiellt: Spanska profilen återvänder – efter 15 år

Ander Herrera är tillbaka i spansk fotboll.

36-åringen är klar för Real Zaragoza.

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Ander Herrera har den senaste tiden huserat i argentinska Boca Juniors. Nu gör den centrala mittfältaren comeback i Spanien.

36-åringen har presenterats av Real Zaragoza och skriver ett kontrakt till sommaren 2027. Herrera återvänder alltså till den spanska klubben efter 15 år.

”Klubben är otroligt exalterade över detta högkvalitativa tillskott inför den kommande säsongen”, skriver Zaragoza på sin hemsida.

Herrera tog sig upp genom Real Zaragozas ungdomsakademi innan han lämnade för Athletic Club. Spanjoren har tidigare spelat för klubbar som Manchester United och Paris Saint-Germain.