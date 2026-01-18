Officiellt: Stensson lämnar IK Brage

Jacob Stensson har spelat för IK Brage sedan 2022.

Nu gör han det inte längre.

– Jag har skaffat vänner för livet och verkligen trivts i klubben, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Det var inför säsongen 2022 som Jacob Stensson, 28, värvades av IK Brage efter att ha lämnat amerikanska Denver Pioneers.

Sedan dess har mittfältaren gjort 87 matcher för Borlängeklubben och varit en viktig del av laget.

Nu är dock Stenssons resa i Brage över, vilket superettanklubben meddelar på sin hemsida under söndagen. Detta gör man i samband med att spelarens kontrakt nyligen löpt ut.

– Stort tack till IK Brage för min tid i klubben. Jag vill rikta ett extra tack till alla spelare och ledare, samt till Ola, som gav mig chansen när jag kom hem från USA, säger Stensson i ett uttalande och fortsätter:

– Jag har skaffat vänner för livet och verkligen trivts i klubben. Jag önskar er stort lycka till kommande säsong, jag kommer heja på er från distans, fortsätter Stensson.

IK Brages sportchef, Ola Lundin:

– När man jobbat ihop med någon under många år och har en stark relation så är det okej att uppbrottet tar lite längre tid ibland. Vi har nog känt båda två att det varit läge att gå skilda vägar, men nu är det definitiva beslutet taget, säger han och fortsätter:

– Jacke har varit med oss i fyra år och varje dag har han checkat in och varit en ledare i såväl omklädningsrummet som på planen. Han har representerat Brage på bästa sätt, tagit ett stort ansvar och alltid satt klubben i första rummet. För det ska han ha det varmaste tack och vi önskar honom stort lycka till i framtiden.

