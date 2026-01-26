Officiellt: Stephan Lichtsteiner tar över FC Basel

Stephan Lichtsteiner har gjort klart med en ny klubb – som tränare.

Detta då det står klart att han tar över FC Basel.

– Det var självklart att jag ville anta den här utmaningen, säger 42-åringen i ett uttalande.

Foto: Alamy

Efter en spelarkarriär som sträckte sig 20 år lade Stephan Lichtsteiner, 42, skorna på hyllan under sommaren 2020.

Sedan dess har den före detta högerbacken sadlat om till tränare och varit assisterande tränare i Schweiz U18-lag samt haft huvudtränar-ansvar för FC Basels akademilag.

Efter ett och ett halvt år i fjärdedivisionsklubben FC Wettswil-Bonstetten har Lichtsteiner nu tagit över storklubben FC Basel.

Där kommer han att arbeta fram till sommaren 2029, då det är så långt kontraktet sträcker sig.

– Jag är mycket övertygad om FC Basels långsiktiga projekt och är därför mycket glad över att nu få vara en del av det. Även om flytten kommer något tidigare än planerat var det självklart för mig att jag ville ta mig an denna utmaning i denna stora klubb när möjligheten nu uppstod. Jag är säker på att vi kan åstadkomma mycket tillsammans i FCB, säger Lichtsteiner i ett uttalande.

FC Basels sportchef, Daniel Stucki:

– Vi känner redan Stephan från hans tid i ungdomsverksamheten, där jag arbetade med honom i över två år. Han tar med sig en mycket god taktisk förståelse och har alltid vetat hur man inspirerar sina lag och gör dem bättre som kollektiv, säger han och fortsätter:

– Vi är medvetna om att han ansluter till oss i en utmanande period, med ett antal avgörande matcher som följer tätt inpå varandra. Dessutom utan någon egentlig erfarenhet som huvudtränare på professionell nivå. Men vårt främsta mål är att planera långsiktigt och hållbart.

FC Basel befinner sig just nu på en fjärdeplats i den Schweiziska högstaligan.

