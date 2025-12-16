Officiellt: Stjärnan förlänger med Barcelona

Claudia Pina, 24, förlänger med Barcelona.

Kontraktet är skrivet till 2029.

Den spanska landslagsspelaren har spelat i FC Barcelona sedan 2018 men var under en säsong utlånad till Sevilla. I juli 2021 återvände hon till Barcelona efter att lånet gick ut. 24-åringen har bland annat vunnit Champions Leauge med Barcelona och har blivit en bärande spelare i det spanska landslaget.

Nu väljer Pina att förlänga med FC Barcelona. Kontraktet stäcker sig över 2029 vilket innebär att Pina kommer fira 10-årsjubileum med klubben.

Claudia Pina har gjort tio mål och fyra assist på 13 matcher i Liga F denna säsong.