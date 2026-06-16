Officiellt: Stjärnan lämnar Hammarby i sommar

Hammarby IF meddelar ett avsked.

Emilie Joramo lämnar klubben i sommar.

– Det här har varit ett otroligt svårt beslut, säger hon i ett uttalande.

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Emilie Joramo skrev på för Hammarby inför säsongen 2024 och har varit en av klubbens utmärkande spelare när de säkrade dubbla cupguld 2025 och 2026.

Nu meddelar Bajen att Joramo lämnar Hammarby i sommar och att hennes sista match blir mot AIK.

– Det här har varit ett otroligt svårt beslut. Hammarby har blivit min familj och jag har blivit lika mycket en bättre människa som spelare. Det känns dock som rätt tillfälle att testa något nytt i karriären, men innan dess vill jag inget hellre än att avsluta sista tiden på bästa sätt och vinna de återstående matcherna. Jag kommer även hålla alla tummar som går för att laget ska ta SM-guldet i höst, vilket jag vet vi har all kapacitet att göra, säger Joramo på klubbens hemsida.

Sportchef Arnor Smarason:

– “Jora” har varit en väldigt viktig spelare för Hammarby och ett superproffs rakt igenom under hela sin tid i klubben. Hon har önskat att testa något nytt nu i samband med att avtalet löper ut och vi önskar henne all lycka till framöver i hennes nästa steg i karriären.