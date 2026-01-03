Officiellt: Succétränaren förlänger med Bodø/Glimt

Kjetil Knutsen blir kvar i norska Bodø/Glimt.

Tränaren skriver ett nytt kontrakt till 2029.

– Kontraktet är undertecknat, säger han i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Kjetil Knutsen anslöt till Bodø/Glimt 2017 och 2018 tog han över som huvudtränare. Sedan dess har laget vunnit fyra norska ligatitlar och utmanat storlag i Europa.

För knappt en månad sedan bekräftade Knutsen att han blir kvar i Bodø/Glimt. Norrmannen har kopplats ihop med storklubbar som Liverpool samt Manchester United och nu senast Strasbourg.

Nu skriver Bodø/Glimt på sin hemsida att Knutsen blir kvar till 2029.

– Jag trodde att jag redan hade bekräftat det. Jag sa att vi inte hade skrivit på, men att vi var överens. Ett ord är ett ord för mig. Kontraktet är undertecknat. Det skrevs för ganska många år sedan, säger Knutsen på klubbens hemsida.