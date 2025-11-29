Officiellt: Sundberg klar för Oddevold

Vincent Sundberg är klar för en ny klubb.

21-åringen skriver på för för IK Oddevold.

– Jag är tacksam för att få denna möjligheten, säger han i ett uttalande.

I somras rev Landskrona Bois kontraktet med Vincent Sundberg efter att spelaren dömts för försök till utpressning och narkotikabrott.

Sundberg återvände i sin tur till IFK Haninge.

Nu står det klart att han är tillbaka i superettan. Wingbacken har skrivit på ett tvåårsavtal med IK Oddevold.

– Jag är tacksam för att få denna möjligheten och jag är jävligt revanschsugen. Jag vill bidra med min fart och hårda arbete och jag ser fram emot att träffa grabbarna och spela framför fansen, säger Sundberg på Oddevolds hemsida.

Manager Rikard Nilsson:

– I Vincent får vi en spelare som kommer hjälpa oss att utveckla både vår offensiv med sin speed, men även defensivt i sitt aggressiva presspel. Han är dessutom en spelare jag imponerats mycket av efter våra möten med Landskrona BoIS.

Sundberg har tidigare spelat i AIK:s ungdomsverksamhet och Ängelholm.



