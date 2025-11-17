Officiellt: Svensken byter klubb på Island

Diego Montiel har gjort klart med en ny klubb.

Däremot blir inte flytten särskilt lång.

Detta då han byter Vestri mot KA – på Island.

Foto: Bildbyrån

Diego Montiel, 30, har ett förflutet i klubbar som Västerås SK, Brommapojkarna, Dalkurd, Sirius, Gefle, Örgryte och Varbergs Bois.

Nu adderar han ytterligare en klubb till den listan. Den finns på Island och heter KA, eller Knattspyrnufélag Akureyrar, där svensken har skrivit på för två år. Dit flyttar han efter att hans avtal med Vestri löper ut vid årsskiftet.

Med Vestri spelade Montiel 32 matcher under ett år där man vann den inhemska cupen – och senare åkte ur högstaligan efter spel i nedflyttningsserien.

Monitels nya klubb, KA, vann i sin tur nedflyttningsserien och blir därmed kvar i högstaserien.