Officiellt: Svensken klar – köps loss

Jack Cooper-Love, 24, har ny klubb.

Den svenska anfallaren är klar för FC Emmen i Nederländerna.

– Vi tror att han kan ta nästa steg i sin utveckling, säger sportchefen Ernst Söllner.

Jack Cooper-Love i Gais. Foto: Bildbyrån

Efter att ha spenderat de senaste åren med en lånekarusell från engelska Burton till De Graafschap och Roda i Nederländerna har den 24-åriga svenska strikern hittat en ny permanent klubbadress. Den tidigare Gais– och Elfsborg-spelaren Jack Cooper-Love är klar för FC Emmen i den nederländska andraligan och kritar på ett kontrakt som sträcker sig över två år.

– Jack är en anfallare med de egenskaper vi har letat efter. Han är stark, har djupledsegenskaper och känner till Keuken Kampioen Divisie (Eerste Divisie, andraligan i Nederländerna). Vi tror att han kan ta nästa steg i sin utveckling hos FC Emmen och bli en viktig spelare för vårt lag, säger sportchefen Ernst Söllner i ett uttalande.

Cooper-Love är fostrad i bland annat Elfsborgs ungdomsakademi. Han fick sitt stora genombrott i Gais när han gjorde fyra mål och en assist på nio matcher 2024.