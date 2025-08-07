Officiellt: Swedberg förlänger med Celta – FD:s avslöjande bekräftat

Williot Swedberg blir kvar i Celta Vigo.

Den svenske 21-åringen har kritat på ett kontrakt över fyra år.

Därmed är FotbollDirekts avslöjande bekräftat.

Det var i början av veckan som FotbollDirekt kunde avslöja att svenske Williot Swedberg, 21, var nära att krita på en förlängning med La Liga-klubben Celta Vigo. Nu står det kart att den tidigare Hammarby-talangen har förlängt sitt avtal fram till sommaren 2029.

”Den svenska anfallaren har förlängt sitt kontrakt med Celta till 2029, vilket stärker klubbens engagemang för unga talanger med en spelare av stor potential och kvalitet.”, skriver klubben i ett uttalande.

Sedan han anslöt från Hammarby 2022 har Swedberg gjort totalt 62 framträdanden för den spanska klubben. Under fjolårssäsongen stod svensken för fyra mål och fem assist på 32 ligamatcher när Celta Vigo slutade på sjundeplats i La Liga.

”Williot har framgångsrikt anpassat sig till tempot och kraven i den spanska fotbollen, genom att kombinera talang, intelligens och en anmärkningsvärd förmåga att skapa chanser från den andra linjen.”, skriver Celta och fortsätter:

”Med denna förlängning bekräftar Celta sitt förtroende för den unge fotbollsspelaren som en viktig del av lagets nutid och framtid. Denna kontinuitet visar klubbens tillfredsställelse och glädje över att kunna fortsätta växa tillsammans med en spelare som har förtjänat alla Celta-supporters tillgivenhet och respekt.”