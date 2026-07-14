Officiellt: Taha Ali lämnar Malmö FF

Malmö FF säljer Taha Ali.

28-åringen är klar för grekiska Paok.

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Nu står det klart att Taha Ali lämnar Malmö FF. Det har tidigare i veckan rapporterats om att VM-svensken är aktuell för en flytt till grekiska Paok.

Nu meddelar MFF att att 28-åringen säljs till just Paok.

– Efter tre och ett halvt fantastiska år är det dags för mig att säga hej då till Malmö FF. Jag är tacksam för varje träning, varje match, varje motgång och varje framgång. Framför allt är jag tacksam för människorna jag har fått dela resan med. Ni har gjort de här åren oförglömliga, säger Ali på MFF:s hemsida.

Sportchefen Philip Berglund:

– Taha har tagit stora kliv under sin tid hos oss och vuxit till en viktig spelare för laget. Han har bidragit med kvalitet i det offensiva spelet och varit delaktig i många av våra framgångar de senaste åren. Under sommaren fick han dessutom möjlighet att visa upp sig på den internationella scenen under VM, och där visade han verkligen vilken nivå han håller. Det är ett kvitto på det hårda arbete han har lagt ner och den utveckling han har haft i Malmö FF.

Affären sägs landa på två miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 22 miljoner kronor.

Taha Ali anslöt till MFF 2023 och har noterats för 20 mål och 19 assist på 132 matcher.