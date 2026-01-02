Prenumerera

Foto: Bildbyrån

Officiellt: Takai går på lån till Bundesliga-klubb

Author image
Lovina Stafhammar
Webbredaktör
Kota Takai, 21, lånas ut från Tottenham.
Nu klubbadress blir Borussia Mönchengladbach.

Kota Takai har sedan övergången från Kawasaki Frontale genomfört rehab.

Nu kommer beskedet att den 21-åriga mittbacken lånas ut till Borussia Mönchengladbach. Det innebär att 21-åringen kommer spendera hela vårens, det vill säga resten av säsongen i Tyskland.

Takai har ännu inte spelat någon tävlingsmatch för Tottenham.

