Officiellt: Takai går på lån till Bundesliga-klubb

Kota Takai, 21, lånas ut från Tottenham.

Nu klubbadress blir Borussia Mönchengladbach.

Foto: Bildbyrån

Kota Takai har sedan övergången från Kawasaki Frontale genomfört rehab.

Nu kommer beskedet att den 21-åriga mittbacken lånas ut till Borussia Mönchengladbach. Det innebär att 21-åringen kommer spendera hela vårens, det vill säga resten av säsongen i Tyskland.

Takai har ännu inte spelat någon tävlingsmatch för Tottenham.