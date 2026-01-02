Officiellt: Takai går på lån till Bundesliga-klubb
Kota Takai, 21, lånas ut från Tottenham.
Nu klubbadress blir Borussia Mönchengladbach.
Kota Takai har sedan övergången från Kawasaki Frontale genomfört rehab.
Nu kommer beskedet att den 21-åriga mittbacken lånas ut till Borussia Mönchengladbach. Det innebär att 21-åringen kommer spendera hela vårens, det vill säga resten av säsongen i Tyskland.
Takai har ännu inte spelat någon tävlingsmatch för Tottenham.
