Officiellt: Lorenius skriver a-lagskontrakt

Inés Lorenius har tagit damallsvenskan med storm.

Nu skriver hon A-lagskontrakt med Hammarby.

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Hammarbys stora talang Inés Lorenius har gjort succé i damallsvenskan efter uppehållet. Nu belönas hon med A-lagskontrakt.

– Inès är en spelare som redan hunnit visa upp sin bländande teknik och kreativitet på fotbollsplanen. Hon arbetar också hårt i alla spelets skeden och löper mycket under matcherna, både i anfall och försvar. Det ska bli spännande att fortsätta följa Inès resa framåt, säger flickakademichef Magnus Bodsgård via klubbens hemsida.

Kontraktet är skrivet till 30 juni 2030.

– Jag är glad och stolt över att skriva damlagskontrakt med Bajen! Jag har jobbat hårt för att komma hit och är taggad på att jobba lika hårt för att ta nästa steg personligen och bidra till att vi vinner titlar med Hammarby, i Sverige och i Europa, säger Inès Lorenius.